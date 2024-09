Il giornalista Carlo Pellegatti sottolinea come in campionato la squadra rossonera vada male da ormai molti mesi.

In un momento delicato per il Milan, le voci dei suoi sostenitori più appassionati si fanno sentire con un misto di affetto e severità. Tra queste emerge potente quella di Carlo Pellegatti, giornalista di lungo corso e tifoso accanito del Diavolo, che attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, non nasconde la propria delusione per l’andamento recente della squadra. Attraverso un messaggio tanto diretto quanto emozionale, Pellegatti esprime le sue speranze e le sue richieste per un cambio di rotta, invocando una scossa che riporti il Milan in vetta, come sua naturale collocazione.

La delusione

“Da undici mesi non contiamo un tubo“. Queste parole riassumono un sentimento di frustrazione profonda che rispecchia la percezione di un distacco crescente non solo in termini di punti dalle rivali storiche come Inter e Juventus, ma anche nella capacità di incidere significativamente nella competizione per lo Scudetto.

Paulo Fonseca

Un appello alla società e alla squadra

Le aspirazioni di Pellegatti si fanno poi richiesta concreta alla dirigenza del Milan: è un appello aperto per una mobilitazione generale che coinvolga ogni componente del club, dalla proprietà all’ultimo dei giocatori. Il desiderio è quello di vedere il Milan tornare a essere protagonista, aspetto che per Pellegatti rappresenta la normale aspirazione di una squadra della sua statura.

Il consiglio

Nonostante il momento difficile, l’atteggiamento di Pellegatti non è di resa, ma di una chiamata alle armi, un invito alla mobilitazione generale in cui ogni componente del mondo Milan ha un ruolo da giocare. La distanza dai vertici della classifica, sebbene preoccupante, non viene vista come insormontabile, ma come uno stimolo a non arrendersi e a credere in una possibile risurrezione. Il collega suggerisce a Fonseca di abbandonare ogni velleità di dominio del gioco per dare maggior attenzione ai risultati concreti.

