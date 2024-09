Il commissario tecnico della nazionale olandese tocca un tasto dolente per i tifosi rossoneri, ovvero il mancato arrivo dell’ex Bologna.

Nel recente post partita della gara tra l’Olanda e la Bosnia, che ha visto trionfare gli arancioni con un netto 5-2, Ronald Koeman ha espresso le sue valutazioni su due dei protagonisti della serata: Tijjani Reijnders e Joshua Zirkzee. Con un goal e un assist all’attivo, il rossonero ha giocato un ruolo chiave nella vittoria, mentre l’attaccante, passato recentemente al Manchester United, è stato l’autore del primo goal al 13′.

Joshua Zirkzee

Una coppia promettente

Il commissario tecnico non ha risparmiato complimenti per i suoi giocatori, in particolare per la coppia formata da Reijnders e Zirkzee. Ha descritto l’ex AZ Alkmaar come un centrocampista “super completo e dotato di accelerazione“, mentre ha lodato il centravanti per il suo contributo alla squadra e la sua capacità di lavorare bene in coppia con Reijnders. Questa intesa tra i due giocatori non solo ha lasciato il segno nella partita contro la Bosnia ma suggerisce anche che potrebbero diventare un duo formidabile in futuro.

Rimpianti

I tifosi rossoneri non possono che masticare amaro visto che il Milan durante l’ultimo calciomercato estivo ha cercato di acquistare Zirkzee con molta insistenza. Le richieste economiche dell’agente dell’ex Bologna, però, sono state considerate non in linea con la filosofia del club rossonero, portando a una scelta diversa per il rafforzamento dell’attacco.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG