Il tecnico portoghese è già sotto esame ma per le scelte di formazione non potrà non tener conto dei viaggi dei suoi giocatori.

Sia Milan che Venezia non sono partiti bene in campionato: le due squadre si scontreranno a San Siro sabato 14 settembre alle 20:45.

Il rientro

In vista di questo cruciale incontro, il tecnico del Milan Paulo Fonseca si trova a dover gestire diverse situazioni; una su tutte le condizioni dei nazionali. Nonostante il rientro tra i convocati di Alvaro Morata, la scelta sembrano orientarsi verso la panchina in previsione della successiva sfida in Champions League contro il Liverpool. In sua sostituzione, si prevede l’impiego dal primo minuto di Tammy Abraham, l’attaccante inglese che è rimasto a disposizione del club durante la pausa delle nazionali.

Tammy Abraham

La difesa

Secondo la Gazzetta dello Sport in porta ci sarà la conferma di Mike Maignan mentre tornerà dal primo minuto anche Theo Hernandez, ricco di motivazioni dopo la sua esclusione dall’undici titolare nell’ultimo incontro a Roma. A completare il reparto difensivo ci saranno Pavlovic, Tomori ed Emerson Royal, anche se Calabria e Gabbia sono pronti a dare il loro contributo se chiamati in causa.

Centrocampo e attacco

Il centrocampo sarà affidato alla coppia Fofana–Reijnders, mentre il trio di trequartisti vedrà la possibile assenza di Christian Pulisic, di ritorno da impegni con la nazionale; al suo posto pronto eventualmente Chukwueze. Al centro ci sarà Loftus-Cheek e sulla fascia sinistra un Rafa Leao determinato a rispondere alle critiche con una prestazione all’altezza delle aspettative.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG