Non rientra nei piani di Fonseca e a gennaio le strade potrebbero separarsi. Scenario a sorpresa in casa Milan.

In questo periodo dell’anno, l’atmosfera che avvolge il mondo del calcio è sempre elettrizzata dalla prossima finestra di mercato invernale. È questo il momento in cui le strategie cominciano a prendere forma, non solo in termini di ampliamento delle rose ma anche, e a volte soprattutto, di decisioni cruciali su giocatori che, per un motivo o l’altro, non sembrano più rientrare nei piani tecnici delle squadre.

Il Milan, guidato da Paulo Fonseca, non fa eccezione: sta iniziando a delinearsi una situazione in cui alcuni elementi potrebbero cercare nuovi lidi per continuare il proprio percorso di crescita calcistica. Con gennaio ormai alle porte, il suo addio al Milan nelle prossime settimane prende sempre più consistenza.

Le scelte di Fonseca per il futuro

Il Milan e Paulo Fonseca sono chiamati a dare delle risposte sul campo ma, al contempo, anche fuori di esso. Il mercato di avvicina e occorre chiarire le strategie per una seconda parte di stagione decisiva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in estate. La classifica e il momentaneo distacco dalla prime posizioni suggerisce manovre forti, chiare e decise. A partire da sabato contro la Juve, fino ad arrivare al mercato sia in entrata che in uscita. A tal proposito sembra essere arrivata una decisione davvero forte per gennaio, con un rossonero bocciato da Fonseca e che potrebbe far le valigie verso altri lidi. La situazione è pieno svolgimento e, nelle prossime settimane, la sua partenza sarà con ogni probabilità fatta.

Bocciato da Fonseca, addio Milan

La gestione della rosa da parte di Fonseca sta evidenziando alcuni nomi che non sembrano trovare posto nell’attuale schema del tecnico portoghese. Se da una parte giocatori come Leao, Theo Hernandez, Maignan e Tomori rappresentano pilastri fondamentali del progetto Milan, per altri il futuro potrebbe riservare scenari differenti. Tra i giocatori meno impiegati e che quindi potrebbero valutare una cessione, c’è un terzino che finora ha raccolto poche presenze e altrettante soddisfazioni sotto la guida di Fonseca. Milanlive.it suggerisce che Alex Jimenez, un giocatore che non ha avuto modo di mettersi in mostra nella squadra principale del Milan, potrebbe essere uno dei nomi sulla lista delle possibili partenze. Da un investimento significativo del passato, Jimenez ha fin qui collezionato minuti principalmente nel Milan Futuro, in Serie C, una situazione che a lungo andare non potrebbe beneficiare né il giocatore né il club. Il destino di Jimenez potrebbe prendere una svolta a gennaio. La possibilità di un prestito sembra essere l’opzione più vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Il Valencia, club della Liga spagnola, ha manifestato interesse per il terzino, soprattutto alla luce dell’infortunio di Thierry Randall, terzino destro titolare, che ha subito una lesione al legamento crociato, chiudendo prematuramente la sua stagione. Questa situazione ha reso urgente per il Valencia la ricerca di una soluzione temporanea che possa colmare questa lacuna fino al termine della stagione.

Paulo Fonseca

La strategia del Milan

Il Milan, dal canto suo, guarda a questa opportunità con favore. Dopo aver riscattato Jimenez dal Real e averlo legato al club con un contratto fino al 2028, c’è la chiara volontà di valorizzare il giocatore, che rimane una scommessa per il futuro. Un’esperienza in Liga, dove il calcio si gioca a ritmi elevati e con un’attenzione particolare alla tecnica, potrebbe rappresentare il trampolino di lancio che Jimenez necessita per accumulare esperienza e maturità, tornando poi a Milano più pronto e competitivo, magari per ricoprire un ruolo più centrale nel progetto tecnico di Fonseca.

