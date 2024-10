Cambia l’obiettivo del Milan? Fonseca è nella “scia” di Giampaolo, da qui alla fine dell’anno non si escludono sorprese in ogni ambito.

In una serata caratterizzata da grandi aspettative, il Napoli ha dimostrato la sua forza conquistando una vittoria significativa a San Siro, lasciando il Milan a riflettere su un risultato che lo allontana dalle ambizioni di vertice. Nonostante una prestazione che ha visto la squadra rossonera creare molteplici occasioni da gol, la mancanza di concretezza e una difesa poco solida hanno impedito di trasformare l’impegno e il talento in punti preziosi per la classifica.

Al di là del risultato del singolo match, la partita riflette situazioni più profonde e croniche all’interno delle due squadre, rivelando sfide e prospettive che definiranno il proseguimento delle loro stagioni.

L’eco di un match carico di aspettative

San Siro ha ospitato una delle partite più attese della decima giornata, un big match che ha visto fronteggiarsi due squadre con obiettivi ambiziosi ma con stati d’animo e condizioni di forma molto differenti. Il settore ospite, gremito di tifosi napoletani, ha festeggiato una vittoria tanto significativa quanto simbolica, mentre per i padroni di casa la serata si è conclusa con una delusione difficile da digerire. Nonostante una prestazione attiva, con diverse occasioni create, il Milan non è riuscito a concretizzare, evidenziando ulteriormente una serie di problematiche tecniche e tattiche.

Un Milan lontano dalle ambizioni di scudetto

Da quando Paulo Fonseca ha assunto la guida tecnica del Milan, ha sempre parlato apertamente delle sue ambizioni di scudetto. Tuttavia, la realtà attuale dipinge un quadro differente, mostrando una squadra che sembra non essere ancora pronta per competere per il titolo. La fragilità in difesa e la scarsa incisività in attacco sono solo alcuni dei problemi che affliggono i rossoneri, senza dimenticare la mancanza di una chiara identità di squadra. Il tecnico deve trovare soluzioni a numerosi dilemmi interni e superare la difficoltà di non poter contare su riserve all’altezza dei titolari. I numeri non mentono e per il Milan dipingono un inizio di stagione particolarmente complicato, con 5 sconfitte accumulate nelle prime 12 partite. Non si vedeva un avvio così difficile dalla stagione 2019/20, un anno che pure era iniziato in maniera tormentata. Rispetto all’anno scorso, il Milan ha già accumulato un deficit significativo di punti, trovandosi in una posizione che rende l’obiettivo realistico più prossimo la qualificazione alla prossima Champions League, piuttosto che la lotta per lo scudetto.

Paulo Fonseca

Fonseca ci crede ancora

Nonostante i numeri certifichino un quadro decisamente poco lusinghiero e per cui ci sia poco di cui sorridere, Fonseca professa non solo fiducia ma rilancia addirittura la candidatura della propria squadra al titolo. L’ottimismo è senza dubbio il motore della vita, qualcuno direbbe, ma in questo caso è troppo evidente il distacco tra realtà e la più fervida delle immaginazioni. Nonostante ciò l’augurio ovviamente è che abbia ragione il mister.

