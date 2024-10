I rossoneri di Fonseca incassano un’altra sconfitta. Arrivano quindi le parole di un leader del Milan, arrivato in estate dall’estero.

l Milan cade sotto i colpi di Lukaku e Kvaratskhelia. Dopo i due successi di fila contro Udinese e Club Bruges, la squadra rossonera torna a fare i conti con l’amaro della sconfitta, cadendo al cospetto di quella che è l’attuale capolista indiscussa della Serie A. Nonostante una buona prova, il Diavolo è andato incontro ad una tremenda batosta nel match casalingo contro il Napoli di Antonio Conte, uscito vittorioso da San Siro con il punteggio di 0-2.

Una sconfitta condizionata indubbiamente dalle diverse defezioni, ma anche dalla forza e dall’organizzazione tattica dell’avversario. I rossoneri dovranno nuovamente rialzare la testa e pensare ora alla prossima sfida di campionato contro il Monza.

Ci sono anche buone notizie: un giovane è pronto per Fonseca

Il riferimento è a Kevin Zeroli, il capitano del Milan Futuro e uno dei giocatori più talentuosi a disposizione di Daniele Bonera. Il centrocampista, cresciuto moltissimo negli ultimi mesi, è sempre più in ottica prima squadra: sarà un passaggio inevitabile per lui, magari già nel corso di questa stagione in caso di necessità anche se il suo ruolo nel gruppo U23 è solido e decisivo. Domenica a Perugia il centrocampista ha segnato un gol capolavoro di rovesciata dopo la respinta del portiere. Una grandissima giocata che conferma, qualora ce ne fosse bisogno, quelle che sono le sue enormi qualità, sia dal punto di vista fisico che tecnico.

Paulo Fonseca

Parla Morata, il vero leader traccia la via

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Alvaro Morata ha analizzato la prestazione della sua squadra a margine della consueta conferenza stampa post match. L’esperto centravanti spagnolo, nonostante il ko, vede il bicchiere mezzo pieno: “Il calcio è così, dobbiamo essere positivi. Abbiamo avuto buoni momenti contro la prima della classifica. Dobbiamo prendere le cose positive, abbiamo fatto una grande prestazione in termini di intensità e di forza. Loro sono abituati ad avere più occasioni, hanno fatto due tiri e due gol. Dobbiamo ritrovarci e lavorare per vincere”.

