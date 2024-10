Il tecnico rossonero si è tirato fuori da una situazione difficilissima con un cambio modulo che ha risollevato le sorti della sua squadra. In un periodo in cui il calcio moderno sembra sempre più orientato verso formazioni caute e bilanciate, la notizia che il Milan stia sperimentando un audace 4-2-4 sotto la guida di Fonseca richiama alla memoria i tempi d’oro di un calcio spregiudicato e votato all’attacco. Ora, con la sfida cruciale contro il Bayer Leverkusen all’orizzonte, le scelte tattiche del portoghese sono sotto i riflettori. Test che contano I rossoneri hanno vinto contro Inter e Lecce ma ogni gara che verrà in futuro rappresenterà un nuovo esame. Già la sfida di martedì rappresenta una prova di fuoco per il neonato schema tattico. Il Bayer Leverkusen, con il suo stile di gioco che predilige il controllo del pallone e l’aggressività a tutto campo, promette di mettere a dura prova […]

