L’allenatore dei nerazzurri dopo la vittoria dei suoi ad Udine ha mandato un messaggio neanche troppo velato ai rivali cittadini. Nel mondo del calcio, la sconfitta in un derby non è mai un episodio da prendere alla leggera, soprattutto quando si parla di due squadre storicamente rivali come l’Inter e il Milan. Ieri, Simone Inzaghi, commentando la vittoria della sua squadra contro l’Udinese in conferenza stampa, ha condiviso le sue riflessioni e analisi anche sul recente derby perso contro il Milan. La reazione della squadra I nerazzurri hanno battuto 3-2 i friulani ed Inzaghi ha lodato l’atteggiamento e l’impegno mostrati dalla sua squadra nei giorni successivi alla sconfitta nel derby. Ha osservato una reazione positiva, evidenziando come gli allenamenti intensi abbiano portato a una prestazione convincente contro l’Udinese. Questo impegno, secondo l’allenatore, riflette la forte volontà della squadra di andare oltre i momenti difficili e di mantenere un controllo solido […]

