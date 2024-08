Il tecnico del Milan Paulo Fonseca è molto arrabbiato nel post partita ma non perde la fiducia nel suo lavoro e nei suoi ragazzi.

Paulo Fonseca in conferenza stampa si è soffermato sul pessimo inizio di stagione del suo Milan. “Chiaramente sono deluso. È difficile spiegare il nostro atteggiamento difensivo. Non ci sono spiegazioni per molte situazioni. Mi sembra chiaro che la squadra abbia un problema difensivo. Non sono solo i difensori, ma tutta la squadra. Sbagliamo collettivamente e individualmente, anche perché per i giocatori del Parma è stato fin troppo facile superare i nostri giocatori. Mi assumo la responsabilità di questa situazione”.

Il problema

“La squadra lavora bene durante la settimane e io sono sempre fiducioso. Oggi siamo arrivati qui e abbiamo preso gol alla prima situazione. È un problema che dobbiamo risolvere. È un problema anche di atteggiamento”.

Tijjani Reijnders

Mancanza di leadership

“No, abbiamo diversi leader. Non mi sembra che sia questo il problema”.

Differenze rispetto alla tournée negli Stati Uniti

“Siamo stati condizionanti dal gol all’inizio, trovando poi una squadra che si è chiusa molto. Barcellona, City e Real, affrontate negli USA, giocano aperte e qui non abbiamo difficoltà. La realtà del campionato italiano sono le squadre chiuse e non possiamo scappare da questo. Noi comunque abbiamo creato diverse situazioni”.

Cose da correggere

“Perdiamo palla troppo facilmente. Questo permette ad una squadra che difende bassa di costruire occasioni. Abbiamo sbagliato le marcature preventive, i recuperi difensivi che non facciamo insieme. La squadra sta troppo lunga, quattro giocatori avanti e gli altri a difendere. Tanti problemi che si ripercuotono sull’aspetto difensivo”.

