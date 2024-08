I rossoneri cadono malamente al Tardini messi sotto dagli uomini di Pecchia: uno dei peggiori inizi di Serie A di sempre.

Inizia la stagione e subito il Milan si trova ad affrontare una situazione complicata che non lascia presagire nulla di buono per il proseguo del campionato. Con un inizio stentato, i rossoneri hanno mostrato carenze e difficoltà sorprendenti che hanno portato a risultati finora deludenti. Nonostante le aspettative iniziali e un calendario apparentemente favorevole, il cammino del Milan si presenta già pieno di sfide.

Un’avvio sotto tono

Il Corriere della Sera per far capire la gravità della situazione sottolinea che con un solo 1 punto conquistato in 2 partite, questo è il peggior risultato dal 2011/12. Più che il punteggio in sé, a preoccupare è il modo in cui la squadra è giunta a tali risultati. Nonostante oltre un mese e mezzo di preparazione sotto la guida dell’allenatore Paulo Fonseca, la squadra sembra mancare di coesione e di un’idea di gioco chiara, dando l’impressione di avere fatto passi indietro rispetto alle buone prestazioni viste in precampionato.

Paulo Fonseca

L’annoso problema

Al centro delle preoccupazioni c’è principalmente la vulnerabilità della difesa, un problema che non è nuovo e che aveva già afflitto la squadra nella scorsa stagione. La facilità con cui gli avversari riescono a segnare, evidenziata dai due goal subiti ieri pomeriggio, rende evidente che il Milan deve trovare al più presto delle soluzioni se vuole aspirare a risultati ambiziosi.

Una nota positiva e tante delusioni

Tra i pochi aspetti positivi si può citare la prestazione di Strahinja Pavlovic, che ha saputo distinguersi per la sua solidità difensiva nonostante le difficoltà generali. Al contrario, giocatori chiave come Theo Hernandez, Leao e Loftus-Cheek sono apparsi in difficoltà, incapaci di fornire il contributo atteso per guidare la squadra a un’inversione di tendenza.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG