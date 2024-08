L’assenza per infortunio di Morata responsabilizza ancora di più l’attaccante esterno portoghese che nella passata stagione non è arrivato neanche in doppia cifra.

Il Milan si trova di fronte a un’opportunità unica per riscattare la prestazione poco convincente nell’ultima gara contro il Torino. Con l’assenza di Alvaro Morata, fermo per un infortunio muscolare, tutti gli occhi saranno puntati su Rafael Leao, il talentoso numero 10 che si appresta a diventare il fulcro dell’attacco rossonero nella prossima sfida contro il Parma.

L’obiettivo

L’allenatore, racconta la Gazzetta dello Sport, è piuttosto stupito del fatto che Leao l’anno scorso non abbia raggiunto la doppia cifra di goal realizzati: quello deve essere l’obiettivo minimo, ora è il momento di fare il salto di qualità. Le premesse ci sono tutte, considerata l’ammirazione e le aspettative che circondano il giocatore, tanto da attrarre l’interesse di club del calibro del Barcellona.

Rafael Leao

L’idea del tecnico

L’assenza di Morata offre a Leao l’occasione di dimostrarsi all’altezza delle responsabilità che gli vengono affidate: Fonseca starebbe pensando di posizionarlo più vicino alla porta avversaria. Questo cambio di posizione mira a esaltarne le qualità offensive, contribuendo al contempo al dominio del campo prediletto dal tecnico portoghese. Il Milan si attende dunque che il suo numero 10 mostri non solo la sua abilità nel segnare ma anche nel guidare l’attacco con costanza e leadership.

Cercasi carisma

Oltre alle prestazioni in campo, da Rafael Leao ci si aspetta un’importante presenza in termini di leadership e di impegno nello spogliatoio. Già considerato uno dei senatori del Milan, il giocatore ha dimostrato di poter ricoprire questo ruolo anche fuori dal terreno di gioco, come evidenziato dagli incoraggiamenti rivolti a Morata in fase di recupero dall’infortunio.

