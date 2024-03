Alberto Fontana, ex portiere di Inter e Napoli, ha parlato del big match della 29° giornata per poi esprimere un pronostico sullo scudetto

L’ex portiere Alberto Fontana ha analizzato il big match Inter-Napoli a Radio Napoli Centrale

INTER – «Quest’anno sta facendo il Napoli dell’anno scorso, lo Scudetto l’ha vinto, inutile girarci intorno»

NAPOLI – «Si è rotto qualcosa e c’è bisogno di mettere a posto una grande rosa che è quella del Napoli. L’anno scorso, l’allenatore era in simbiosi coi giocatori, è stato bravissimo. Ho trovato che l’impatto quest’anno non sia andato benissimo e si è capito da agosto che non sarebbe stato lo stesso Napoli»

INTER NAPOLI – «In vista della partita di domenica Fontana aggiunge: “Non è il Napoli dell’anno scorso, ma ha una rosa da squadre veramente importante, tant’è che l’altra sera meritava almeno i supplementari. Credo che entrambe giocheranno per vincere e sarà uno spettacolo»

L’articolo Fontana: «Inter? Ha già vinto lo scudetto, inutile girarci attorno» proviene da Inter News 24.

