Thiago Motta ha svelato il segreto dell’alto rendimento di Giovanni Fabbian al termine di Empoli-Bologna con il centrocampista decisivo

Thiago Motta ha esaltato Giovanni Fabbian, di cui l’Inter ha il diritto di recumpra, al termine di Empoli-Bologna. Le sue parole a Sky Sport.

LE PAROLE – «Gio è entrato con l’atteggiamento giusto. Ma uno non se lo crea in campo l’atteggiamento, lo crea col lavoro in settimana. Per questo è entrato e ha fatto gol»

