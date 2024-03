Simone Inzaghi dovrà sciogliere tre ballottaggi in vista di Inter-Napoli, big match della 29° giornata in programma domani sera

Simone Inzaghi sta preparando la formazione da schierare in Inter-Napoli, big match della 29° giornata di Serie A. La Gazzetta dello Sport fa un focus sul possibile undici titolare nerazzurro.

A centrocampo Asllani e Frattesi sono pronti a far rifiatare Mkhitaryan, apparso in affanno nelle ultime partite. In attacco ritornerà invece la coppia Lautaro-Thuram. A sinistra giocherà Dimarco mentre Darmian è favorito su Dumfries sulla fascia opposta. C’è poi il ballottaggio Bisseck-Pavard per un posto in difesa insieme ad Acerbi e Bastoni.

L’articolo Inter Napoli, tre ballottaggi per Inzaghi: le ultime sulla formazione proviene da Inter News 24.

