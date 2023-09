Il difensore del Cosenza Alessandro Fontanarosa è ancora di proprietà del club nerazzurro.

L’ex Primavera dell’Inter Alessandro Fontanarosa ha parlato della sua esperienza in Prima Squadra a Cronache di Spogliatoio. “Inzaghi tratta noi giovani come i grandi, senza distinzioni. Se urla come dice Dumfries? In partita sì, in allenamento un po’ meno. Il rendimento della difesa dell’Inter? Non mi sorprende. Inzaghi ha dei grandi difensori, questo è fuori da ogni dubbio, ma ho visto come lavora con la difesa. Non sono per niente sorpreso”.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

“L’anno scorso in allenamento ho marcato tutto la stagione Lukaku e Lautaro. È stato tosto, ma con attaccanti come questi non puoi che migliorare. Ai primi allenamenti mi colpì di brutto la facilità e la naturalezza nel giocare di Brozović, Calhanoglu e Barella. Impressionanti. Vedendoli da vicino ho capito che ero entrato in un’altra dimensione. Bastoni? È sempre stato il mio punto di riferimento e ho sempre cercato di rubare tutte le sue skills, sia in campo che fuori. Oggi ci sentiamo sempre. Lunedì ci siamo chiamati e abbiamo parlato delle nostre partite. Abbiamo un bel rapporto“.

