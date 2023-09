Enzo Maresca, allenatore del Leicester, ha parlato a Il Mattino del girone di Champions League del Napoli. Le dichiarazioni

Enzo Maresca, allenatore del Leicester, ha parlato a Il Mattino del girone di Champions League del Napoli. Le dichiarazioni.

PAROLE – «Cosa penso del Napoli in Champions? Che insieme al Real Madrid è la favorita per passare il turno. Union Berlino e Braga semplici comparse? Assolutamente no: ci mancherebbe altro. Parliamo sempre di Champions e di due squadre ostiche: l’Union ha fatto una stagione impressionante che nessuno si aspettava. Anche il Braga ha fatto benissimo. Sulla carta, però, le favorite restano Napoli e Real. E poi alla guida delle Merengues c’è l’ex Ancelotti? Il Real in Champions è sempre favorito. Negli ultimi anni hanno vinto tanto, gestiscono bene le situazioni e possono sempre trovare la giocata vincente».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG