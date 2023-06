Se Romelu Lukaku vuole solo l’Inter, dall’altra parte c’è da convincere sia il Chelsea sia il nuovo allenatore, Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino, nuovo allenatore del Chelsea per la prossima stagione, è pronto a valutare Romelu Lukaku per capire se possa essere utile o meno ai suoi schemi. A dare la notizia è il portale Forbes, che fa anche il riepilogo sulla stagione vissuta all’Inter dal belga ed evidenzia come Tuchel non sia riuscito a sfruttare il centravanti.

Il portale comincia a parlare della stagione complicata vissuta dal numero 90 nerazzurro: «Ma è comunque riuscito a far vedere ancora barlumi della sua genialità. Il suo sodalizio con Lautaro Martinez è uno dei migliori del calcio europeo. Lui rimane estremamente pericoloso soprattutto nei momenti in cui deve mostrare la sua rapidità e può colpire in velocità gli avversari. Al Chelsea raramente il belga è riuscito ad avere questi momenti in velocità per poter brillare, Tuchel lo usava come punta centrale e doveva raccogliere i cross al centro. E questo approccio, per quanto sia un attaccante fisico, non gli ha permesso di mettere in mostra le sue doti migliori. Tuchel non ha mai colto in fondo le caratteristiche dell’attaccante».

E Pochettino? Questo è quanto scrive il sito inglese: «Vorrà sicuramente dare un’occhiata al giocatore nella pre-season, vuole vedere se si adatta al suo sistema prima di prendere una decisione su di lui. Potrebbe prenderlo in considerazione e potrebbe lavorarci su. Lukaku ha segnato 251 gol in carriera ed è troppo bravo perché la fase finale della sua carriera sia così deludente. Il belga in questo momento dovrebbe essere all’apice. E se trova il giusto trasferimento per lui questa estate può ancora dimostrarlo».

