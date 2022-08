L’ex attaccante uruguagio Diego Forlan dice di continuare ad ammirare la Serie A ed il camino dell’Inter.

Diego Forlan ai microfoni di DAZN lod le caratteristiche di Romelu Lukaku. “Parliamo di un campionato storico con società uniche come Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma. Da piccolo sono cresciuto guardando soprattutto voi. Come si potrebbe perdere l’interesse per la Serie A? Dai, la Serie A è sempre la Serie A”.

Milan esulta scudetto

“Una lotta come quella della passata stagione per lo Scudetto è sempre bellissima, anche se mi dispiace per l’Inter, alla quale resto legato. Ora immagino una corsa aperta che riguarderà anche le altre big: crescerà l’appeal, tutto il mondo guarderà il campionato italiano. Nessuno potrebbe mettere in discussione il valore di Lukaku: è fortissimo, come number nine pochi sono al suo livello. Veramente, quanto è forte… Gioca per la squadra, segna e fa segnare ed è intelligente. Attualmente, in Italia, nessuno è come Romelu: se è motivato, come lo era all’Inter prima di tornare a Londra, è devastante“.

