L’ex centrocampista Francesco Moriero ha avvertito l’Inter sui pericoli che nasconde la gara di stasera col Lecce.

Tuttosport ha intervistato Checco Moriero che non si è detto preoccupato dai risultati delle amichevoli dell’Inter. “L’Inter dovrà affrontare l’impegno con la massima concentrazione dopo le uscite estive in cui ha palesato qualche problema. Il Lecce avrà dalla sua 20 mila abbonati e il sold out al Via del Mare. Ci sarà tantissimo entusiasmo”.

“Gli ospiti partiranno favoriti, ma dovranno guadagnarsi su un campo infuocato i tre punti. I risultati del precampionato non preoccupano, assolutamente. L’Inter è sempre l’Inter e dovrebbe vincere anche le amichevoli, ma parliamo di calcio d’agosto, quando si sentono le voci di mercato e la forma non è al top. Quando poi inizia il campionato la mentalità del calciatore cambia. L’Inter ogni anno deve giocare per vincere lo scudetto. I nerazzurri si giocheranno il campionato con Milan e Juventus. Tutte e tre le squadre sono obbligate a puntare al Tricolore, è matematico. Il Lecce dovrà lottare, c’è un grande ambiente per raggiungere tale obiettivo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG