Formazione Siviglia Juve: tre dubbi per Allegri. L’annuncio alla vigilia nella consueta conferenza stampa

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa pre Siviglia Juve, ha parlato così della possibile formazione di domani.

SCHIERAMENTO COME NEL SECONDO TEMPO DELL’ANDATA – «Devo decidere domattina, ho un dubbio in difesa, a centrocampo e in attacco. Domattina deciderò, se non lo farò domani mattina lo farò domani pomeriggio. Detto questo, la partita sarà lunga e si possono cambiare in corsa, può andar bene sperando di indovinare la formazione poi magari a partita in corso c’è bisogno di altri giocatori con altre caratteristiche. Durante la partita vedrò come sistemare le cose se ce ne sarà bisogno, spero di no».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALLEGRI PRE SIVIGLIA JUVE

The post Formazione Siviglia Juve: tre dubbi per Allegri. L’annuncio alla vigilia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG