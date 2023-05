Erik Lamela, attaccante del Siviglia, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro la Juve: le sue dichiarazioni

Erik Lamela, ai canali ufficiali del Siviglia, ha così parlato in vista del match di domani con la Juventus.

LE PAROLE – «Siamo entusiasti di questa partita, è una grande opportunità per una squadra che ha sofferto tanto. Loro sono una rivale tosta. Nel loro Paese sono una delle migliori squadre, se la giocano sempre, dovremo essere di alto livello per arrivare in finale. Ci si aspetta qualcosa di incredibile, l’abbiamo già sperimentato l’altro giorno, questa volta andrà meglio. Noi, come giocatori, abbiamo il privilegio di poter vivere momenti che rimangono nella memoria per sempre».

