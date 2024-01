Ecco quali saranno le scelte di Di Francesco per quanto concerne le formazioni di Verona Frosinone. Le scelte degli ospiti

Come riportato da CalcioFrosinone.it, i gialloblu faranno visita al Bentegodi di Verona per questo scontro salvezza importante: contesto però ricco d’infortuni viste le assenze di Marchizza, Oyono, Lirola, Bonifazi, Lusuardi, Baez e Kalaj. In termini di formazioni, Di Francesco tenderà a schierare questo undici titolare.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. Allenatore: Di Francesco.

