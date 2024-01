Kean Atletico Madrid, la fumata bianca è più vicina. Ecco la situazione di calciomercato legata all’attaccante bianconero

Fumata bianca sull’affare di calciomercato tra Atletico Madrid e Juve per Moise Kean: vista soprattutto l’insistenza dell’attaccante bianconero di provare una nuova esperienza all’estero.

A riferirlo è il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport 24, secondo cui andrà in porto la cessione dell’attaccante in prestito. La chiusura dell’affare è praticamente a breve, e non resta che aspettare con grande ottimismo.

