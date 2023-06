«Forza Spagna» in tendenza su Twitter: protesta dei tifosi della Juve contro la FIGC nel giorno della semifinale di Nations League

Questa sera l’Italia di Mancini affronterà la Spagna per l’accesso alla finale di Nations League. Su Twitter, però, i tifosi della Juve sono schierati contro la FIGC: «Forza Spagna» è finito in tendenza per la protesta dei sostenitori bianconeri.

I tifosi protestano contro la Federcalcio per tutte le vicende extra-campo che hanno condizionato l’ultima stagione.

