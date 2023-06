A TMW Radio, Domenico Marocchino si è espresso così sulla Juve.

MAROCCHINO – «Rabiot è il termometro della squadra, sa fare tutto e discretamente bene. Quando lo vedi dopo pochi minuti capisci come sta la squadra. Se va via lui è un problema. Frattesi è anche un buon giocatore, ma gioca di più senza palla. Ci vuole qualcuno che dia qualcosa di nuovo, di diverso in campo. Servono giocatori che cambino il volto della Juve. Forse uno di questi è Zaniolo, perché la Juve giocatori di questo tipo non ne ha. Chiesa e Vlahovic? Nessuno dei due è indispensabile».

