Milik Juve, nuovo accordo vicino col Marsiglia Ecco cosa filtra sul futuro del centravanti polacco

Alessandro Sugoni, a Sky Sport, ha fatto il punto sulla trattativa tra Juve e Marsiglia per Milik.

SUGONI – «Milik non se n’è mai andato dalla Juve, che non ha esercitato il diritto di riscatto ma ha manifestato la volontà di riaverlo. Lui dal ritiro della Polonia ha fatto capire che la permanenza a Torino è la sua preferenza. Ne hanno parlato Juve e Marsiglia, vicine ad un nuovo accordo in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Si dovrebbe incastrare tutto».

