Sommer già al lavoro: le immagini del primo allenamento: il post social della società

Non ha perso tempo Yann Sommer, che dopo aver firmato in giornata il contratto che lo legherà all‘Inter, si è subito diretto ad Appiano Gentile per iniziare il lavoro.

Ecco alcune immagini del primo allenamento per il portiere svizzero.

L’articolo FOTO – Sommer già al lavoro: le immagini del primo allenamento proviene da Inter News 24.

