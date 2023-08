Scamacca snobba l’Inter: «Atalanta Posto giusto dove ripartire» Le parole del neo acquisto dei bergamaschi

Vicinissimo a firmare con l’Inter, Gianluca Scamacca, ha scelto di accasarsi all’Atalanta, dopo una trattativa lampo con il club bergamasco.

Ecco le prime parole del bomber, rilasciate ai microfoni ufficiali del club.

LE PAROLE- «Ho scelto il posto più giusto dove poter ripartire. L’ambiente più ideale per me in questo momento. Il direttore e il mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividevano le mie stesse idee. Come mi ha detto l’allenatore che io ho delle qualità nascoste che lui vede e questa è la cosa che mi ha colpito di più”. Infine sulla città e i tifosi: “Ho avuto una bellissima impressione di Bergamo. Non c’ero mai stato, ieri sera ho fatto un giro. Il centro sportivo è bellissimo. E’ bello lottare per più obiettivi è un grande stimolo. Non vedo l’ora di giocare allo stadio e di sentire esultare i tifosi»

L’articolo Scamacca snobba l’Inter: «Atalanta Posto giusto dove ripartire» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG