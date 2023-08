Inter, Di Marzio: «Nessun problema per Samardzic, trattativa chiusa e ai dettagli» Le parole dell’esperto di mercato

Si è parlato nell’ultime ore di un rallentamento nella trattativa tra Udinese ed Inter per Lazar Samardzic.

Ipotesi, smentita direttamente da Gianluca Di Marzio, sul suo profilo Twitter.

LE PAROLE- « L’Inter ha chiuso oggi per Samardzic: si attende che Fabbian definisca gli ultimi dettagli con l’Udinese per far arrivare il serbo a Milano. Accordo per un ingaggio inferiore al milione e mezzo all’anno»

L’articolo Inter, Di Marzio: «Nessun problema per Samardzic, trattativa chiusa oggi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG