Le parole di Francesca Brienza, compagna di Rudi Garcia, sulla sua nuova avventura al Napoli. Tutti i dettagli

Francesca Brienza, giornalista, è la compagna di Rudi Garcia. Ha trascorso con lui un periodo in Arabia, realizzando anche reportage sul Paese. Oggi è con lui pronta a vivere la nuova esperienza che ha riportato in Italia il tecnico del Napoli e si è raccontata al Corriere della Sera: tra poco diventerà mamma e il bimbo nascerà a Nizza («Non partorirò qui per chissà quale velleità. Il motivo è pratico»).

L’ESPERIENZA DELLA MATERNITA‘ «Travolgente. La sento molto, anche se avere un figlio non è mai stata un’ossessione. É arrivato e sono felicissima. La gravidanza è una fase di consapevolezza e maturità, l’ho vissuta in maniera totale e molto intima, fino a quando è stato possibile continuando anche a lavorare».

IL CAFFE’ CON RUDI – «Sono passati tanti mesi prima che accettassi di prendere il primo caffè con lui, sono figlia di un maresciallo della Finanza, cresciuta con regole molto ferree. Per me Rudi era il mister… Poi qualcosa evidentemente è cambiato, ma prima di incontrarlo fuori ho chiesto il permesso. Al direttore della mia testata. Se a lui avesse dato fastidio probabilmente non avrei mai accettato quel caffè. Invece mi spiazzò e mi disse che, giustamente, non c’era nulla di male. Ne fui felice».

CALCIO ARABO – «Chi dice che il calcio d’Arabia vale zero si sbaglia. Gli arabi hanno portato Cristiano Ronaldo e lui sta facendo da traino. Con i soldi loro possono fare tutto, ma non sempre chi ci va lo fa per diventare ricco. Ronaldo è l’esempio. Gli mancavano i soldi?».

MAMMA A TEMPO PIENO – «Lavoro e famiglia sono parti complementari della vita. Nel migliore dei mondi è questo mix che rende felici e realizzati».

