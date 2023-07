Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato del futuro e della nuova stagione a La Gazzetta dello Sport

Con 7 gol in campionato, Lewis Ferguson è stato uno dei centrocampisti che più hanno rubato l’occhio nella scorsa stagione. Il Bologna sta resistendo a diverse offerte avute per lui. Lo scozzese ha parlato con La Gazzetta dello Sport della nuova annata che si sta preparando.

RESTA AL BOLOGNA – «Perché ho deciso io di restare qui, felice di come stiamo con la mia famiglia e anche del rinnovo del contratto: a Bologna so di poter crescere ancora e ancora, divertendomi a giocare a calcio. Per questo non ho voluto prendere altro in considerazione».

IN SCOZIA CALCIAVA I RIGORI – «Verissimo. Ne ho sbagliato uno solo sui 16 che ho tirato. A Bologna come sappiamo ci sono Arnautovic e Orsolini dal dischetto, ma se serve…».

THIAGO MOTTA – «Thiago sa creare il gruppo e ha sviluppato un gioco che diverte noi e il pubblico. Con lui e un gruppo di compagni ideali, posso migliorare. Che cosa mi ha insegnato Motta Il modo di giocare, divertente appunto anche per noi che lo mettiamo in campo. Ha una grande passione, vuole il meglio per crescere assieme».

RIMPIANTI PER L’ANNO SCORSO – «La Fiorentina è arrivata appena davanti a noi perché è stata più brava. Non è una stagione di rimpianti, ma di insegnamenti: giocare gara per gara, poi, è il modo migliore di agire. Se abbiamo creduto nella Conference League? Non ci pensavamo: il contrario di avrebbe dato forse pressioni, magari difficoltà».

FUTURO – «Ovvio che per un ragazzo scozzese la Premier League sia un pensiero piacevole, così come è altrettanto naturale che anche il campionato di Serie A abbia un enorme fascino. Ora penso a migliorare qui, sono rimasto per questo. Bologna mi ha conquistato, mi piace tutto: è il posto che ho deciso essere casa mia per crescere ancora».

DOIG – «Ci conosciamo, sì, è un giocatore forte. Ovviamente mi farebbe molto piacere poter giocare con lui. Il più forte giocatore scozzese oggi? Robertson, ma ne abbiamo tantissimi di bravi…».

