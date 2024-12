L’attaccante dello Spezia Francesco Pio Esposito è in prestito secco dai nerazzurri e si dice che possa giocare in Prima Squadra già nella prossima stagione. Francesco Pio Esposito a Tuttomercatoweb ha rivelato alcuni momenti importanti della sua giovane carriera. “Ce ne sono due”. “Anzitutto il primo gol che ho segnato l’anno scorso, nato da un assist di mio fratello: è questo uno dei momenti più emozionanti della mia carriera. Sapete bene che rapporto speciale mi leghi alla mia famiglia, è stata una gioia incredibile condivisa con gli affetti più cari”. Contro la squadra della sua città “Bellissimo anche il ricordo legato alla recente trasferta di Castellammare. Abbiamo vinto noi, ma una parte del mio cuore era dispiaciuta per la mia squadra del cuore. Sono sensazioni che fai fatica a spiegare a parole. Vedere in tribuna tanta gente con la quale sono cresciuto è stato bello e particolare. È la mia città e non […]

Leggi l’articolo completo Francesco Pio Esposito regala un altro indizio sul suo futuro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG