Il regista marocchino ci ha messo pochi mesi per far capire a tutti di essere in grado di incidere nella massima serie italiana. Il centrocampista dell’Hellas Verona Reda Belahyane, un giovane talento che sta rapidamente guadagnando attenzione nel mondo del calcio, è finito nel radar di molte big italiane. Le ultime notizie indicano che un club intende assicurarsi le prestazioni del giocatore già dalla prossima sessione di mercato. La valutazione Il talento emergente di Belahyane non è passato inosservato, tanto che potrebbe essere valutato anche più di 18 milioni di euro, bonus inclusi. Tuttavia, il suo trasferimento dalla sua attuale squadra dipenderà da molteplici fattori, Tra strategie e priorità Vanno prese in considerazione le necessità economiche del club di appartenenza e la volontà di quest’ultimo di procedere con una vendita immediata o posticiparla a giugno. In tutto ciò, il club scaligero pare in procinto di cambiare proprietà. Un incontro decisivo […]

