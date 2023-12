Matteo Francesconi, centrocampista del Cesena, ha così parlato dopo la vittoria ottenuta contro la Juventus Next Gen

Matteo Francesconi, centrocampista del Cesena, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’1-0 alla Juventus Next Gen.

LE PAROLE – «Nel primo tempo ci siamo adagiati al loro modo di giocare, nel secondo tempo abbiamo cambiato la mentalità e abbiamo iniziato a dare ritmo alle giocate, loro facevano fatica ad uscire. Ovviamente mi farebbe piacere segnare ma l’importante è portare a casa punti, il mio compito non è quello di fare gol ma di recuperare più palle possibili. Il mister aveva visto che eravamo blandi e ci mettevamo tanto a costruire le situazioni, ci ha fatto sapere che dovevamo accelerare e cercare di prenderli impreparati per attaccare gli spazi che non riuscivano a coprire».

The post Francesconi (Cesena): «Juventus Next Gen blanda, così l’abbiamo vinta» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG