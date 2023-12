Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha così parlato dopo la vittoria ottenuta dalla sua squadra contro il Frosinone

Stefano Pioli ha così parlato a Dazn dopo Milan-Frosinone.

COSA MANCA PER ESSERE FORTISSIMI – «Manca la continuità, la dobbiamo trovare dentro di noi, nelle nostre prestazioni. Più giocatori recupereremo e più soluzioni avremo in campo. Dobbiamo trovare continuità in campionato per lottare ai vertici».

