Olivier Giroud, attaccante della Francia, ha parlato ai microfoni di Télévision française 1 dopo la vittoria contro l’Australia. Le sue dichiarazioni:

«Siamo in pensiero per lui. Vorrei dedicargli questa partita perché stiamo perdendo un altro compagno in questo Mondiale».

