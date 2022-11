La Roma e Zaniolo alle prese con i discorsi per il rinnovo, il giocatore avrebbe rinunciato a qualche giorno di vacanza ma il messaggio dei Friedkin è chiaro

La Roma e Zaniolo alle prese con i discorsi per il rinnovo, il giocatore avrebbe rinunciato a qualche giorno di vacanza ma il messaggio dei Friedkin è chiaro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il gesto del classe ’99 ha colpito in positivo la società ma la richiesta di 4 milioni più bonus per il suo rinnovo è veramente alta. La proprietà d’altro canto per accettare questa richiesta deve vedere qualcosa in più sul campo da parte del ragazzo. La situazione potrebbe riaggiornarsi ne 2023.

L’articolo Rinnovo Zaniolo, il messaggio dei Friedkin per l’accordo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG