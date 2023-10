Le parole di Mike Maignan, portiere del Milan, sul ritorno a Parigi con la maglia della nazionale francese

Mike Maignan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole tra Francia e Scozia.

PAROLE – «Sì, è sempre speciale tornare a casa a Lille e ancora di più a Parigi. Ho già giocato di nuovo con il Lille contro il PSG. Ma lì sarà Champions , con famiglia e amici in tribuna. Devo rimanere concentrato sul mio lavoro e gestire le mie emozioni. Erede di Lloris? Sono rimasto me stesso. So che in questo settore la cosa più importante è fare bene il proprio lavoro».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG