Il terremoto del calcioscommesse è venuto alla luce negli ultimi giorni ma in realtà Nicolò Fagioli della Juventus era sotto osservazione dalla primavera; è da qui che parte la ricostruzione della Gazzetta dello Sport.

I fatti

Proprio in quel periodo lo juventino ha a che fare con un individuo monitorato dalle forze dell’ordine che indagavano appunto su un giro di scommesse su siti illeciti. A furia di indagare si è scoperto che il giovane piazzava scommesse e conversava con altre persone sull’argomento.

La mossa del giocatore e le conseguenze

Negli ultimi giorni Fagioli ha ammesso tutto denunciandosi alla Procura della FIGC al fine di evitare il massimo della pena che ammonta a 3 anni di squalifica. Il calciatore ha capito di aver sbagliato ed ha spirito collaborativo: il bianconero avrebbe ammesso di soffrire di ludopatia e di star lavorando per curarla. Tra le confessioni c’è anche quella riguardante gli sport su cui scommetteva, tra questi figura il calcio ed quindi è praticamente impossibile che eviti una squalifica. Dal suo cellulare si è risaliti poi anche a Tonali e Zaniolo, non è escluso che ci siano altri nomi illustri in ballo. Anche l’ex Milan dovrebbe autodenunciarsi secondo le ultime notizie. Autodenunciandosi, come detto, si alleviano le pene: a livello penale si va incontro ad una multa mentre a livello sportivo la squalifica potrebbe oscillare dai 10 ai 18 mesi.

