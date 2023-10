Le parole di Carmine Nunziata, ct degli Azzurrini, sul caso che ha visto protagonisti Nasti e Ruggeri. I dettagli

Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Norvegia.

NASTI – «Una pagina non bella, un gesto folle da parte di Nasti. Non poteva restare in questo gruppo. Detto questo voglio trovare una cosa positiva in questa vicenda, ossia l’attaccamento dimostrato da Ruggeri nel voler rimanere nonostante la frattura al setto nasale. In altre occasioni non aveva dimostrato questa follia, la cosa importante è che si renda conto della gravità del fatto. Si valuteranno le cose e vedremo se può rientrare. Ho parlato subito con lui quando è successo, era molto dispiaciuto, è andato a casa e mi ha telefonato anche in questi giorni. Non è quel tipo di ragazzo, non so cosa gli sia preso in quel momento, ma spero gli serva per migliorare sotto certi punti di vista».

SCOMMESSE – «Se ne parla, è normale che si commentino queste cose. Non è una bella pagina, io ritengo che sia una malattia e va curata. In questo caso bisogna dare una mano a questi ragazzi per fargli capire certe cose».

