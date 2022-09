Varane, difensore della Francia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della squadra e di Pogba

Varane, difensore della Francia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della squadra e di Pogba. Le sue dichiarazioni:

«Ovviamente non parlerò delle notizie legali, è un mio amico. Lo appoggio e deve affrontare delle sfide, incluso questo infortunio. Deve essere a posto per tornare al più presto. È un giocatore straordinario, vogliamo vederlo in campo e realizzato, vogliamo vederlo tornare il prima possibile e divertirsi».

L’articolo Francia, Varane su Pogba: «Deve superare l’infortunio, vogliamo vederlo in campo il prima possibile» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG