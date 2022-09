Didier Deschamps, ct della Francia, parla così di una possibile convocazione di Olivier Giroud per i prossimi Mondiali

Olivier Giroud sarà convocato per il Mondiale in Qatar. In Francia il caso è aperto, con tutto il pubblico dalla parte dell’attaccante del Milan. Il ct Didier Deschamps risponde così in conferenza stampa.

«Giroud pronto anche a fare la riserva Non so cosa tu stia dicendo, alla fine non mi interessa. Quello che mi interessa sono le discussioni e i colloqui che posso avere con lui. Ma in ogni momento so come funziona e ci penso io: tra il dire e il fare c’è un percorso. Non sto dicendo che sia impossibile, ma farà parte dei miei pensieri nel prossimo futuro. Non deve convincermi. Sa cosa penso. Non riaprirò il dibattito sugli status. Non è specifico di Olivier Giroud. Ci sono diversi giocatori, dato che sono lì, che non ho preso in relazione al loro status. Anche se non ha avuto la stessa risonanza mediatica.»

