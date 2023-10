Le parole di Franco Nanni, ex calciatore del Verona e primo calciatore ad riceve il cartellino rosso nella storia del campionato italiano

Franco Nanni, ex terzino di Rimini, Venezia e Verona ha fatto la storia per un evento successo 50 anni fa. Nell’ottobre del 1973 fu protagonista della prima espulsione sancita con un cartellino rosso. Ecco il suo racconto a La Gazzetta dello Sport.

CESENA-VERONA – «Quelli del Cesena perdevano tempo, stavamo perdendo e quando il pallone finiva fuori ci mettevano una vita a restituirlo. Così persi la pazienza e calciai contro la panchina: più per stizza che per altro. Non colpii nessuno, ma venni espulso».

LA CARRIERA – «Bella, mi sono divertito, ho fatto la mia parte. Ho marcato i più grandi dell’epoca, Gigi Riva e José Altafini, Pierino Prati e Roberto Boninsegna. E me la sono sempre cavata».

