Le parole di Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina, sulla squadra di Italiano al terzo posto in classifica

La Fiorentina al terzo posto appaiata con la Juventus fa sognare. Ne parla a La Gazzetta dello Sport Luciano Chiarugi, attaccante dell’ultima Viola che ha vinto lo scudetto nel 1969.

VINCENZO ITALIANO – «É cresciuto sotto tutti i punti di vista. Al terzo anno a Firenze, piazza difficile, sta mettendo d’accordo tutti. É diventato bravo soprattutto a far crescere i giocatori. E qui l’ha aiutato anche il lavoro di Aquilani in Primavera, da baby Kayode, impressionante per come gioca con maturità, a Comazzo, che ha esordito».

GONZALEZ, BONAVENTURA E GLI ALTRI – «Finalmente Nico sta mostrando quello che ha detto di essere: un vero campione. Jack ha trovato, come si dice, la sua seconda giovinezza. Ma io mi soffermerei anche su Parisi, davvero interessante e soprattutto su Arthur. É il grande equilibratore della squadra, ha tanta voglia di far dimenticare gli anni bui. Forse è l’acquisto migliore».

