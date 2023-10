Dusan Vlahovic è rimasto a Torino per smaltire i problemi alla schiena ed essere a disposizone della Juve per la sfida contro il Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve spera di recuperare Dusan Vlahovic per la sfida contro il Milan, subito dopo la pausa per le Nazionali.

Da oggi e fino a metà della prossima settimana il numero 9 lavorerà a parte, in attesa di rientrare in gruppo quando torneranno i Nazionali a Torino. La speranza è quella di averlo titolare per la sfida del Meazza, anche se ad oggi nulla è ancora sicuro.

