L’allenatore Andrea Stramaccioni è tornato sul minutaggio dell’ex Sassuolo in maglia nerazzurra.

Nell’ultima partita dell’Italia contro Israele, si è assistito a momenti di vero calcio-arte, grazie soprattutto al contributo di alcuni giocatori nerazzurri che hanno lasciato il segno con giocate decisive. Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, non ha mancato di esprimere la sua ammirazione per il ruolo chiave giocato da questi atleti, offrendo un’analisi tecnica delle loro prestazioni.

L’assist sofisticato

Federico Dimarco ha dimostrato una volta di più la sua abilità nel fornire assist raffinati. Secondo Stramaccioni, l’assist per Frattesi che ha portato al goal, è stato un vero “gioiello” per la velocità e la precisione della palla, che ha reso necessario uno spizzicato di petto da parte della mezzala.

Federico Dimarco Italia

Il valore aggiunto

Alessandro Bastoni ha ricevuto elogi specifici per la sua positività e il contributo tattico fornito. L’ex allenatore ha evidenziato come Bastoni sia molto legato a Spalletti e come quest’ultimo, con il suo nuovo corso, sottolinei l’importanza di posizionare i giocatori nei ruoli in cui danno il meglio. La capacità di Bastoni di agire efficacemente anche come centrocampista centrale per eludere gli avversari, è stata ampiamente elogiata.

Frattesi: una promessa ancora non completamente esplosa

Si passa poi all’enigma chiamato Davide Frattesi: nonostante sia stato un protagonista con il goal decisivo per l’Italia, l’ex Sassuolo lotta per trovare spazio come titolare nell’Inter. La sua situazione è resa complessa dalla presenza di giocatori come Barella e Mkhitaryan, quest’ultimo definito insostituibile da Inzaghi al momento. Tuttavia, Stramaccioni sottolinea la ferocia e l’impatto con cui Frattesi entra in campo, evidenziando il suo potenziale ancora da sfruttare appieno.

