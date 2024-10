Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi è stato il protagonista della vittoria dei suoi ottenuta ieri pomeriggio. L’Inter ha vinto al Castellani di Empoli con un risultato di 0-3 che conferma il buon momento della squadra nonostante la rimonta subita contro la Juventus. Davide Frattesi ha analizzato il match in conferenza stampa parlando ovviamente anche del suo status non di titolare in nerazzurro. “C’era bisogno di riscattarci, a 20 minuti dalla fine con la Juve sul 4-2 abbiamo preso il pari e quindi serviva vincere. Siamo stati bravi a sbloccare la gara e a portare a casa questa vittoria importantissima”. La mancata esultanza “Qui a Empoli ho lasciato tante amicizie, non ho esultato per questo, per rispetto del percorso che ho fatto qui. È una squadra che qui ha messo in difficoltà tutte quelle che sono venute a giocare”. Il rapporto con le critiche “Non me le vado a cercare, ma […]

