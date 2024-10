I nerazzurri hanno vinto ad Empoli forse in maniera più difficile di quello che fa pensare lo 0-3 finale. L’Inter risponde alla vittoria del Napoli imponendosi con decisione sul campo dell’Empoli, segnando una vittoria per 3-0 che non passa inosservata. La partita non era considerata una sfida facile per i colori nerazzurri, considerato lo storico del club toscano in questa stagione contro altre squadre di rilievo come il Napoli e la Juventus. La scelta di schierare la formazione migliore da parte dell’allenatore Inzaghi é stata quindi una dichiarazione d’intenti chiara fin dal primo minuto. La partita Nonostante un primo tempo caratterizzato da un gioco lento e privo della necessaria incisività, l’Inter ha saputo trovare la chiave per superare le resistenze dei padroni di casa, anche grazie all’inferiorità numerica degli avversari seguita all’espulsione di Goglichidze. É stato Frattesi, ex della gara e definito dalla Gazzetta dello Sport “apriscatole del nostro calcio“, […]

