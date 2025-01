Frattesi e Buchanan, il mercato in uscita dell’ Inter può partire col botto

Se il caso Frattesi dura ormai da settimane, è recente l’ interessamento del Torino per l’ ala canadese. A che punto stanno le cose? E sul piatto, per l’ Inter, quanto c’è?

La Roma non ha rinunciato al sogno di riportare Davide Frattesi a Trigoria, e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’entourage del calciatore e i dirigenti giallorossi stanno lavorando in sordina per cercare di portare a termine la trattativa.

Il club capitolino è disposto a rimpolpare l’ offerta, ma l’Inter, proprietaria del cartellino, ha fissato una valutazione più alta, arrivando a chiedere 40 milioni. Nonostante ciò, la Roma sta cercando di trovare una soluzione attraverso l’inserimento di bonus legati ai risultati.

Non solo la Roma

Oltre alla Roma, anche club esteri stanno mostrando interesse per Frattesi, con offerte potenzialmente superiori ai 30 milioni di euro. La Premier League sembrerebbe essere il campionato più attivo in questo senso e l’Inter preferirebbe vendere il giocatore all’estero, evitando una cessione diretta a una rivale italiana. Tuttavia, Frattesi ha chiarito che la Roma resta la sua priorità, anche se le condizioni economiche potrebbero spingere l’operazione più avanti nel tempo, magari in estate.

Frattesi vuole i giallorossi

Da idee Frattesi ha sempre manifestato la sua preferenza per la Roma, con cui ha un legame speciale, essendo stato seguito da allenatori come Mourinho e De Rossi. Tuttavia, le difficoltà economiche del club giallorosso potrebbero complicare l’affare. La Roma, infatti, non vuole superare i 30 milioni di euro per il centrocampista, ma l’Inter sembra determinata a non cedere a queste cifre. La trattativa potrebbe concludersi nei prossimi giorni, ma le probabilità di successo dipendono dalla volontà di entrambe le parti di trovare un compromesso.

Se uno esce, uno entra

Nel frattempo, l’Inter sta valutando anche altre operazioni sul mercato. Uno dei temi caldi riguarda Tajon Buchanan, per il quale il club ha avviato delle trattative con il Torino. Se il canadese dovesse partire, i nerazzurri proverebbero a ingaggiare un altro esterno, ma non con un grande investimento. L’idea sarebbe quella di puntare su un prestito, con un profilo simile a quello di Zalewski della Roma. Tuttavia, Simone Inzaghi ha minimizzato le speculazioni, cercando di mantenere la calma in vista degli ultimi giorni di mercato.

