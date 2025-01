Inter, un colpo chiuso e altri due in canna. La linea guida di Oaktree ora prende forma

La proprietà nerazzurra ha insistito per quanto riguarda una precisa applicazione dei suoi parametri al mercato nerazzurro ed ora i primi risultati tangibili si fanno vedere. Ecco i nomi.

L’Inter è vicina a concludere un’importante operazione di mercato per rinforzare la sua squadra con un talento: Petar Sucic. Il giovane regista della Dinamo Zagabria è nel mirino dei nerazzurri, che stanno lavorando per trovare un accordo con il club croato.

Le trattative sono ben avviate e, secondo le indiscrezioni, il ragazzo sarebbe già a Milano per cominciare a conoscere l’ambiente e ambientarsi nella nuova realtà.

Una limatina

L’accordo con l’agente di Sucic è già stato trovato: un contratto quinquennale per il giovane centrocampista. Tuttavia, resta da trovare un’intesa con la Dinamo Zagabria sul prezzo del giocatore. La valutazione è di 15 milioni di euro, ma l’Inter sta cercando di limare l’offerta, proponendo 12 milioni più 3 di bonus. La distanza economica tra le due società è ancora da colmare, ma le trattative proseguono con ottimismo.

Colpo chiuso

Oggi, mentre si potrebbe definire l ‘affare Sucic, l’Inter accoglie un nuovo giovane talento. Si tratta di Andrija Vukoje, classe 2008, che si unisce al settore giovanile nerazzurro. Vukoje, attaccante macedone, rappresenta un altro investimento a lungo termine per il club milanese, che sta continuando a puntare su giovani promettenti per il futuro, come da egida di Oaktree.

La trattativa più complessa

Oltre a Sucic, l’Inter sta lavorando anche su altri giovani talenti. Tra questi c’è Tomas Perez, centrocampista argentino del Neqell’s per cui si sta cercando di definire i dettagli finali dell’accordo. Nonostante qualche rallentamento, la trattativa pare destinata a concludersi positivamente. Il mercato nerazzurro, quindi, non si concentra solo sulle operazioni di primo piano, ma investe anche nel futuro con giovani di prospettiva.

